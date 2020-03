Marche a Conte, serve task force medici

(ANSA) – ANCONA, 20 MAR – A proposito della task force di medici a supporto delle strutture sanitarie regionali per contenere e contrastare l’emergenza Covid-19, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha scritto al premier Giuseppe Conte. "Le ricordo – ha rilevato – che la regione Marche è una delle prime regioni in Italia, dopo la Lombardia, in relazione al rapporto tra numero di abitanti e numero dei soggetti ricoverati contagiati a causa del Covid 19. Per questo, vista la drammaticità della situazione, le chiediamo di assegnarci personale per poter far fronte all’emergenza nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Sarebbe importante avere subito a disposizione ogni tipo di personale sanitario operativo, compresi quelli militari". In una scheda allegata la Regione indica il dettaglio del fabbisogno di personale: 73 medici (20 anestesisti, 3 pneumologi, 10 infettivologi, 30 medici di pronto soccorso, 10 radiologi) e 41 infermieri.