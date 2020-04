Marco Ferradini, una canzone dedicata alla Lombardia: «È uno stato d’animo».

«Ora guardo fuori dalla mia finestra la primavera che risveglia gli alberi e non posso fare a meno di pensare che prima o poi questo crudele inverno che ci ha chiusi in casa lascerà la sua presa. Dedico questo brano a chi sa sentire e capire… la Lombardia è uno stato d’animo». Parole di Marco Ferradini: il cantautore comasco ha scritto in questi giorni un brano dedicato alla nostra regione, che sta patendo una enorme sofferenza per l’emergenza Coronavirus.

Ferradini, già interprete della celebre hit “Teorema” ci ha mandato una immagine dall’abitazione e partecipa alla nostra campagna #iorestoacasa. Sui social si può vedere il video del brano sulla Lombardia. Una poesia dedicata a quella che è anche la sua terra, visto che Marco è originario della Valle Intelvi, che raccontò in un’altra canzone, “Nostalgie”, contenuta nell’album “E’ bello avere un amico”, pubblicato nel 1990.