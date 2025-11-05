Maria De Filippi sconvolta quando li ha visti: due protagonisti del suo show hanno sfiorato la rissa | Stavano per venire alle mani davanti a tutti

La conduttrice Maria De Filippi sconvolta dopo il racconto di una rissa tra due ex protagonisti del suo show: hanno dato spettacolo davanti a tutti.

Maria De Filippi è la padrona di casa di format che negli anni hanno raggiunto un successo tale da essere considerati inamovibili nella programmazione di casa Mediaset. Ogni anno il pubblico sa di poter vedere una puntata dei suoi format.

Una formula vincente che non si cambia quindi. Questo anche perché i suoi format sono ancora in grado di regalare colpi di scena e sono proprio questi a tenere alta l’attenzione del pubblico.

Tra i colpi di scena ci sono anche gli imprevisti, situazione inaspettate e che rischiano di divenire esplosive. Un caso recente è quello che vede come protagonisti alcuni ex partecipanti di Uomini e Donne.

Un vero e proprio quadrilatero che ha creato non poca agitazione ed ha portato due dei protagonisti a sfiorare addirittura la rissa davanti a tutti.

Uomini e Donne, scoppia il caso

Di recente Martina De Ioannon ha lasciato Ciro Solimeno, la sua scelta lo scorso mese di gennaio. Pochi giorni aver preso questa decisione, l’ex tronista si è rivista in gran segreto con Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore e poi tronista. Questi nel mentre ha poi lasciato Cristina ossia la ragazza che invece lui aveva scelto lo scorso maggio. Un colpo di scena che ha innescato una serie di reazioni, sia tra il pubblico che tra gli stessi protagonisti di questa storia.

La stessa Maria ha invitato i protagonisti per un confronto. Il primo è andato in scena una settimana fa ma con grande assente Martina. Il secondo invece poche ore fa e durante questo incontro si è parlato di una rissa sfiorata davanti a tutti tra Ciro e Gianmarco.

Stavano per venire alle mani

In queste ore è andato in scena su Canale 5 il secondo confronto tra i protagonisti di questa storia. In particolare, Martina e Ciro hanno parlato di un loro incontro in cantina e del confronto che hanno avuto. Prima di quel confronto però è accaduto altro ed è stato lo stesso Gianmarco a raccontarlo. Questi ha parlato di un incontro con Ciro al semaforo ed ha confessato di aver temuto per un attimo di doversela vedere fisicamente con il suo contendente.

Alla fine tra i due è valsa però la ragione ed i due ragazzi alla fine si sono affrontati solo verbalmente ed ognuno ha avuto modo di spiegare la sua posizione. Niente rissa per strada quindi, per buona pace di Maria.