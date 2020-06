Maxi-grandinata su Pusiano e sul Lecchese

Chicchi di grandine grossi come albicocche. Uno straordinario fenomeno atmosferico ha attraversato ieri nel tardo pomeriggio tutta la Lombardia, lambendo soltanto fortunatamente il territorio comasco, dove è stato il comune di Pusiano a pagare il prezzo più alto.

Danni più ingenti nella Bergamasca e nel Lecchese.

Per quanto riguarda Pusiano è quantomeno impressionante il video postato su Facebook da un residente che riproponiamo nella pagina.

Aiuto …. Pubblicato da Pusiano su Martedì 2 giugno 2020

Sempre su Facebook, la nota deejay e speaker radiofonica Paoletta, al secolo Paola Pelagalli, ora a Radio Italia, ma passata con successo pure da Rtl e Radio Deejay, ha pubblicato un video da una casa proprio sulle colleine di Pusiano “Una grandinata di 11 minuti. Ha rovinato macchine, provocato ferite in chi non ha fatto in tempo a scappare, distrutto orti e anche le macchine, le nostre comprese. Mai vista una roba simile. Mi ha fatto paura, soprattutto il rumore”. Ha scritto.