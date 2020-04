Meloni, Conte venga in Aula

(ANSA) – ROMA, 10 APR – "Noi chiediamo indietro i nostri soldi. Condizioni light? Non ci sono. Quello che è uscito ieri è che il Mes non ha condizioni solo per la sanità, insomma se vogliamo aiutare le imprese ci commissariano l’economia. E’ una cosa diversa da quella che aveva chiesto il governo. Noi chiediamo al governo di venire in Aula a spiegare. L’Italia ha firmato un accordo in cui si può usare il Mes, se l’Italia non intende accedere perchè si firma il documento?". Lo afferma Giorgia Meloni, in una diretta su facebook parlando dell’accordo raggiunto all’Eurogruppo di ieri sera.