Memorial Marco Pantani, Davide Ballerini trionfa in volata

Seconda vittoria stagionale, la prima in Italia per il 24enne canturino Davide Ballerini: il corridore brianzolo oggi a Cesenatico si è infatti imposto al Memorial Marco Pantani, nella corsa che celebra il ricordo dell’indimenticato campione romagnolo. Ballerini ha vinto in volata su un gruppetto di 18 corridori. Un bel segnale in vista del finale di stagione, con il ciclista brianzolo del team Androni-Sidermec che sarà fra i protagonisti del Giro di Lombardia, la gara che si disputa su quelle che per lui sono le strade di casa. Appuntamento al 13 ottobre con partenza a Bergamo e arrivo a Como.