Meno limitazioni, riparte il settore del turismo

Gli appassionati di sci non vedono l’ora di tornare sulle piste; i comaschi che prediligono le mete lontane e al sole si stanno preparando ad affrontare lunghi viaggi fuori dall’Europa, pur sapendo che, anche con il Green pass, dovranno sottoporsi a una serie di tamponi.

Dati rivelati dagli addetti ai lavori del territorio in vista di dicembre 2021, mese che prevede un lungo ponte per l’Immacolata (da domenica 5 a mercoledì 8) e poi le festività di fine anno, che sono un tradizionale momento di partenza.

Dopo le chiusure e le restrizioni dello scorso anno – con l’Italia praticamente “blindata” a causa dell’emergenza sanitaria, ora la situazione è completamente differente. Seppur con una serie di attenzioni e con il già citato Green pass, ci si potrà muovere, in Italia e nel mondo.

Grande l’attesa per la riapertura degli impianti sciistici. «Noi siamo pronti, l’intenzione è di aprire il 1° dicembre, speriamo ci siano le condizioni di neve e di temperatura» afferma Tino Maglia, gestore dell’unica stazione comasca, la Sighignola in Valle Intelvi.

Proprio oggi in Lombardia saranno messi in vendita i pass stagionali. Massimo Fossati – presidente lombardo dell’Associazione esercenti funiviari e amministratore di Piani di Bobbio – spiega: «Dopo una stagione con tanti problemi come quella scorsa abbiamo una gran voglia di ripartire. E lo stesso possiamo dire per gli utenti: a noi, e anche agli altri centri sciistici, continuano ad arrivare telefonate di utenti che chiedono informazioni e che ci dicono che non vedono l’ora di poter tornare sulle piste. Le premesse sono sicuramente incoraggianti».

Questo per quanto riguarda il turismo locale. Per chi si vuole spostare, invece, quali sono le mete più “gettonate”? Le agenzie di viaggio segnalano soprattutto mete lontane anche perché, per quanto riguarda l’Europa, la tendenza prevalente è quella di affidarsi al “fai da te”, con prenotazioni dirette sia di alberghi, sia di spostamenti aerei con compagnie low-cost.

«Sono stati aperti una serie di corridoi – spiega Natalie Vogt, titolare della Benetti Viaggi di Como – e registriamo notevole interesse per una serie di mete ora raggiungibili: le preferite, in questo momento, sono le isole Maldive e Mauritius, oltre a Dubai, che ospita l’Expo. In forte crescita la Giordania. Apprezzati anche Aruba, il Mar Rosso, le Seychelles e la Repubblica Dominicana. Tra pochi giorni, aspettiamo anche la revoca dei divieti per gli Stati Uniti e vedremo come questa novità sarà accolta».

Dal Lario alla Brianza. Fabrizio Riva, della “Diligenza” di Anzano del Parco indica invece una unica meta come prediletta tra quelle citate in precedenza: «In questo momento l’unanimità di richieste dei nostri clienti è per le Isole Maldive», spiega .