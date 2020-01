Mercato del mattone a Como: locazioni e vendite, cresce il valore degli immobili

Non si ferma la crescita dei valori degli immobili in Lombardia, sia nel campo delle compravendite che in quello delle locazioni. Guardando alla città di Como, si scopre che il prezzo di vendita – nel confronto annuale tra il mese di dicembre 2018 e 2019 – è cresciuto del 2,6% con un valore medio, al metro quadro, pari a 2,263 euro. Mentre, passando all’analisi del comparto affitti, si può invece notare – sempre con riferimento allo stesso lasso di tempo – che la crescita dei canoni di locazione a Como è pari al 7,3 % (incremento che negli ultimi sei mesi, ovvero da giugno a dicembre sempre del 2019, è stato del 5,9%). Percentuale che tradotta significa, in media, un costo di 11,35 euro al metro quadrato. Sono alcuni dei dati significativi emersi dall’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale lombardo.