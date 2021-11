Mercoledì torna “Border” su Etv

Torna il prossimo mercoledì 3 novembre il focus sul mondo del frontalierato “Border – Storie di confine”, il format di Espansione Tv sul canale 19 del digitale terrestre.

In diretta dalle 20, con la conduzione della giornalista Anna Campaniello, ci saranno ospiti in studio Silvia Camporini, direttore del Caf delle Acli, e Francesca Brianza, vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia. Spazio alle telefonate (al numero 031.30.00.655) e linee WhatsApp aperte (al numero 335.70.84.396) per gli interventi in diretta dei telespettatori. Previsti anche collegamenti via Skype sui temi caldi del momento.