Merkel, lascio in un momento preoccupante per l’Ue

(ANSA) – BRUXELLES, 22 OTT – "Lascio in un momento preoccupante" per il futuro dell’Ue a causa delle inquietudini suscitate dal caso Polonia. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel nella sua ultima conferenza stampa al termine di un vertice europeo. "Lascio ora questa Unione europea sotto la mia responsabilità di cancelliera in una situazione che mi preoccupa. Abbiamo superato molte crisi, ma abbiamo una serie di problemi irrisolti", ha detto Merkel, citando oltre alle tensioni sullo stato di diritto anche le controversie sulla migrazione e l’economia. (ANSA).