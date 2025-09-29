“Mi hanno fatto 100mila euro di multa per le piante sul balconcino” | Nuova legge Nordio: da oggi non si può più fare

Multa di 100 mila euro per colpa di alcune piante sul balconcino di casa: ecco tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole

Molto spesso si sente spesso parlare dell’amore per le piante di alcuni dei nostri lettori, una nuova passione che, risulta essere preziosa e terapeutica allo stesso tempo per moltissimi degli utenti che ci seguono. Nessuno, fino ad ora, ha parlato e approfondito circa un discorso di un eventuale multa se si coltivano determinate piante sul proprio balcone: andiamo a vedere tutti i dettagli circa questo argomento, le curiosità e a cosa in particolare si fa riferimento.

Negli anni, siamo sempre stati sopraffatti di novità che riguardano il mondo del benessere, ma anche delle passioni che possono essere coltivate proprio da moltissimi dei nostri lettori, nonostante il poco tempo a disposizione.

Per questo, infatti, gli utenti sono amanti del pollice verde, amano coltivare piante e godersi queste crescere con i frutti, una passione abbastanza comune tra moltissimi che ci seguono. Nessuno, però, ha tenuto conto di eventuali rischi in termini di multe che, alcune piante, possono potare in termini economici e di salute.

Proprio perché ci teniamo in maniera particolare ai nostri carissimi lettori, abbiamo deciso di approfondire il discorso su un tema particolare che potrebbe farvi risparmiare parecchi soldi se conosciuto: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Multa per via delle piante: ecco quali sono i rischi, tutti i dettagli

Molto spesso gli utenti ci chiedono consigli su come coltivare determinate piante e come avere i loro frutti. Si fa riferimento a piante legali, ma abbiamo deciso di parlare anche di una pianta che non è assolutamente legale e che potrebbe portare dei rischi davvero grossi sia alla vostra salute fisica e mentale e sia dal punto di vista legale.

Fra gli utenti, è venuta fuori una domanda curiosa ma allo stesso tempo interessante: cosa succede se qualcuno coltiva sul proprio balcone la pianta cannabis. Coltivare cannabis con un THC consentito dalla legge, che equivale a allo 0,2% è illegale e può comportare conseguenze penali. La normativa di riferimento è il Testo Unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990) vieta comunque di coltivare non autorizzata dai competenti organi.

Cosa si rischia

L’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti punisce come reato anche la coltivazione di una sola piantina e la pena è anche molto severa.

L’articolo 73 afferma: “Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope [….] è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000”.