Migranti: nuovo sbarco nel Catanzarese, arrivati in 50

(ANSA) – STALETTÌ, 06 OTT – Ancora uno sbarco, il quarto negli ultimi cinque giorni, lungo la costa ionica della Calabria. Stamattina poco prima dell’alba, infatti, una cinquantina di migranti di varie nazionalità sono giunti nel Catanzarese, a Copanello di Staletti’. Tra i migranti anche donne e bambini. Dopo lo sbarco i migranti, tutti sottoposti al tampone rinofaringeo da parte del personale medico specializzato, sono stati sistemati in una struttura pubblica situata nella zona e messa a disposizione dalle autorità locali. Successivamente tutti i migranti saranno trasferiti in altre strutture adeguate. Al momento, viste le discrete condizioni di salute di tutti i migranti, per nessuno si è reso necessario il ricovero in ospedale. (ANSA).