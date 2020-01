Milano-Cortina: Malagò,legge olimpica in cdm entro settimana

(ANSA) – ROMA, 27 GEN – "In settimana in Consiglio dei ministri sarà portata la Legge Olimpica. Il ministro Spadafora ha mantenuto la sua parola, noi come tutti gli altri abbiamo dato il nostro contributo". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della Giunta di oggi. "Venerdì 31 gennaio ci sarà il Consiglio olimpico nella sede della Regione Lombardia, con il notaio per gli ultimi adempimenti formali. Credo che a questo punto manchino solo il completamento del cda della regione Lombardia. Il primo cda, formale o informale (dipenderà dagli ok che si attendono dalla Prefettura, ndr) avverrà il giorno 17 febbraio. Sarebbe bello poi fare una giunta a Milano", ha aggiunto il capo dello sport italiano. Quanto allo stato dell’arte sui decreti attuativi della Riforma dello sport, Malagò si è detto "fiducioso e ottimista, anche rispetto al rispetto ella Carta Olimpica: prima dell’esecutivo del Cio dei primi di marzo ci saranno questi decreti che saranno molto importanti per definire lo stato dell’arte". Secondo Malagò conoscere i decreti sarà importante anche in funzione delle richieste di quelle discipline sportive associate (Dsa) che chiedono, in base ai loro numeri, di diventare federazioni. (ANSA).