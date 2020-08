Molteni: “No ad altri clandestini trasferiti in provincia di Como”

“Il governo e il ministro dell’Interno non si azzardino a trasferire altri clandestini in Lombardia e in provincia di Como. I nostri territori hanno già dato in passato e non sono disposti a compartecipare alle politiche filoimmigrazioniste di chi governa il Paese a colpi di sanatorie e di cancellazioni dei decreti Salvini. Siamo pronti alle barricate”. Lo ha detto oggi in un comunicato il deputato canturino della Lega Nicola Molteni, già sottosegretario all’Interno col Ministro Salvini e responsabile del dipartimento Sicurezza e Immigrazione del partito. “Al governo ci sono irresponsabili – sottolinea Molteni – che hanno sottovalutato il problema migranti, ormai una vera e propria bomba sociale e sanitaria pronta ad esplodere nelle comunità locali”.