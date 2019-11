“Momenti di sport”, premiata una foto canturina

Il riconoscimento a Mattia Ozbot con un canestro in bianco e nero di Mitchell

Podio canturino nel Premio fotografico “Momenti di Sport” 2019, organizzato dal Gruppo lombardo giornalisti sportivi-Ussi Lombardia, giunto alla sua nona edizione.



Il terzo posto è infatti andato alla immagine a lato, “Luci e ombre”, di Mattia Ozbot, freelance per l’agenzia Ciamillo&Castoria. Ripreso da remoto con la fotocamera fissata in alto durante la partita Cantù-Pistoia a Desio, l’americano Tony Mitchell va a segno liberandosi di due avversari. «L’effetto particolare della foto, realizzata in bianco e nero, è dato dalle ombre dei tre giocatori e del canestro, vere protagoniste dell’immagine» spiega la giuria.



Il primo posto è andato a Roberto Bettini, con una foto di ciclismo, che ritrae la delusione di Fernando Gaviria sconfitto dopo una volata alla Vuelta San Juan 2019 in Argentina.

Seconda piazza per Marco Canoniero, con “Footvolley”, uno spettacolare gesto atletico di due giocatori di “calcio-beach volley” a Riccione.