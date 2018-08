Mondiali paralimpici: Cecchetto e Addesi in gara a Maniago

C’è anche l’olimpionico comasco Paolo Cecchetto tra gli azzurri convocati ai Mondiali di paraciclismo in programma a Maniago, in Friuli, dal 2 al 5 agosto. In palio 52 titoli tra strada e cronometro. Paolo Cecchetto parteciperà alla prova di handbike, specialità di cui è campione olimpico in carica, visto che conquistò l’oro a Rio de Janeiro 2016. Tra i convocati alla rassegna iridata anche Pierpaolo Addesi, nato a Mariano Comense nel 1976, ma da sempre residente in Abruzzo. Nel gruppo pure Alex Zanardi, pilota automobilistico, conduttore televisivo e vincitore di quattro ori olimpici di handbike.