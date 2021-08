Morte di Borradori, il cordoglio di Mario Landriscina

Anche il sindaco di Como, Mario Landriscina e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, già sindaco di Varese, hanno espresso ieri cordoglio e costernazione per la prematura scomparsa del primo cittadino di Lugano, Marco Borradori.

Borradori è rimasto vittima di un malore fatale mentre faceva jogging. Il decesso è avvenuto mercoledì all’ospedale Cardiocentro di Lugano. Aveva 62 anni, per 30 è stato un esponente di spicco della Lega dei Ticinesi, impegnato anche su questioni di confine sia come parlamentare sia da sindaco di Lugano dal 2013. «Sono addolorato per la tragica scomparsa del sindaco Borradori – ha scritto Landriscina – Con lui e altri amministratori ticinesi e lombardi abbiamo condiviso molti temi relativi allo sviluppo di proficui rapporti tra i territori di riferimento. Grazie a una iniziativa di Fondazione Volta mi ha fatto visita poche settimane or sono ed era già prevista una data in cui avrei volentieri ricambiato, incontrandolo presso il Municipio di Lugano».

«Ci legava lo stesso interesse di coltivare quanto ci unisce e contrastare quanto ci divide. Ne ho apprezzato la cortesia, la garbata simpatia, la grande esperienza politica e la solida determinazione nell’intraprendere un cammino che entrambi avevamo definito strategicamente importante», ha aggiunto.

«Ci ha lasciato un amico, Marco Borradori, sindaco di Lugano. Un uomo con il quale ho collaborato fin dai tempi della mia guida alla città di Varese e imparato ad apprezzare per le sue doti umane e politiche. La sua morte mi ha profondamente colpito», ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Per la Lega Lombarda Salvini Premier, il cordoglio è stato espresso anche da Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo alla Camera dei Deputati e coordinatore per la Lombardia.