Moto: Stiria; Zarco, sono sempre tifoso di Valentino Rossi

(ANSA) – SPIELBERG, 21 AGO – "Sono sempre un tifoso di Valentino Rossi, che continua ed è ancora in giro. Se non avesse guidato così bene una moto, sarebbe stato uno bravo in generale, in qualcos’altro". A dirlo è Johann Zarco, il pilota francese che, provocando l’incidente con Franco Morbidelli durante il Gp d’Austria di domenica scorsa, ha fatto correre un grosso rischio al pluricampione del mondo, che poi aveva chiesto pesanti sanzioni nei confronti del collega. "Imparo la lezione con un sorriso – aggiunge Zarco – e penso che Valentino sia un tipo super, e che sia meglio stare dalla sua parte. Riesce sempre ad essere un passo avanti e questa è l’esperienza". Sull’incidente di domenica scorsa, Zarco dice anche che "dopo aver parlato con Franco (Morbidelli n.d.r.) ci siamo ritrovati molto d’accordo. Con Valentino pensavo che sarebbe andata meglio, ma non è stato così. Però non significa che sia una persona cattiva, anzi tira sempre fuori qualcosa di buono e sincero". (ANSA).