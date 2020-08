MotoGp: "5 elementi", la scienza applicata al motomondiale

(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Un ‘esperimento scientifico’ targato Dazn esplora la forza della natura e i suoi quattro elementi per arrivare a svelarne un quinto: il tutto applicato al Motomondiale e declinato nella docu-serie "5 elementi", già disponibile sulla piattaforma. Nei cinque episodi si analizza da un punto di vista scientifico come i quattro elementi della natura – terra, fuoco, aria e acqua – influiscono in una gara mondiale di MotoGP e come sia imprescindibile un quinto elemento, il pilota, in grado di interpretarli, rispettarli e domarli durante la competizione. Protagonista e narratore di ogni episodio è Carlos Checa, il pilota spagnolo che nel corso della sua carriera ha gareggiato sia in MotoGP™ che nella classe 500, e che utilizza tutta la sua esperienza e la sua passione per raccontare le emozioni e l’adrenalina di questo sport. (ANSA).