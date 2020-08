Motonautica: Schepici-Montavoci a caccia record mondiale UIM

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Continuano i preparativi a Messina per consentire a Maurizio Schepici e Giampaolo Montavoci di coprire le 70 miglia in meno di un’ora fra lo Stretto e le isole Eolie, nel tragitto Messina-Vulcano-Messina. Per il tentativo di record mondiale UIM di motonautica Schepici e il suo Tommy One, tra il 28 ed il 30 agosto, in base alle condizioni meteo, assieme al copilota Montavoci, avrà a disposizione tre tentativi per migliorare il primato nella categoria Pleasure Navigation della federazione mondiale UIM. L’imbarcazione (costruita nei cantieri Metamarine, con struttura in kevlar, pvc espanso ed ancora kevlar, circa 7 mila kg per 14,60 metri, monta due motori Seatek biturbo diesel da 10.300 di cilindrata ciascuno con uno sviluppo di circa 950 cavalli) sarà già a Messina da lunedì 24 agosto ed esposta alla Nautica Femminò, che offrirà l’assistenza logistica. Schepici su Tommy One non è nuovo ad imprese da record e per questo la città di Messina e la UIM si aspettano una grande performance sia in acqua che fuori. UIM che all’evento sarà rappresentata dal presidente Raffaele Chiulli. "La Sicilia è il luogo ideale per affermare i valori della nostra istituzione – dice – e dei nostri piloti internazionali: Maurizio Schepici nella terra natale farà il possibile per ottenere un nuovo record del mondo di specialità. Mi aspetto una grande risposta a livello organizzativo". Per il 44enne Schepici un appuntamento dalla valenza doppia, visto che è di Messina. "Sono qui – dice – perché voglio regalare alla mia gente un record del mondo UIM. Non vedo l’ora di scendere in acqua". Il programma prevede per giovedì 27 agosto le verifiche, cui seguiranno il briefing dei piloti con il salvamento e l’assistenza. Da venerdì alle 9,30 sarà possibile scendere in mare. (ANSA).