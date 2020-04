Motori spenti, il calendario 2020 dei rally non ha certezze

Dopo il Rally Internazionale dei Laghi a Varese e il Rally 1000 Miglia a Brescia, anche il Camunia Rally è rinviato a data da destinarsi: la competizione era stata programmata per il 16 e 17 maggio. «È impensabile parlare di rally nel breve periodo», ha detto l’organizzatore Giuseppe Zagami. La gara fa parte della Coppa Italia di zona, la serie che prevede come finale nazionale il Trofeo Aci Como-Etv.

La corsa lariana è teoricamente in calendario venerdì 6 e sabato 7 novembre, anche se in questo momento è difficile prevedere ogni scenario. La stessa federazione Acisport ha ammesso che in questa fase non è ancora possibile definire gli scenari che riguardano la riprogrammazione delle corse.

«I problemi – ha detto il presidente di Aci Italia Angelo Sticchi Damiani – sono chiarissimi a tutti i componenti della giunta sportiva. Interverremo appena la situazione si sarà fatta più chiara con iniziative concrete. Ho inviato una nota al presidente del Coni Giovanni Malagò, per richiedere uno specifico finanziamento a supporto della filiera dell’automobilismo sportivo tricolore. Daremo comunque risposte concrete e operative».

Al di là dei piloti, che generalmente non sono professionisti, il settore dei rally si compone di una lunga serie di figure che lavorano esclusivamente nel settore e che per l’emergenza Coronavirus sono completamente bloccati: organizzatori, preparatori dei team, tecnici, meccanici, addetti alla comunicazione, ad esempio.

L’eventuale ripresa più avanti potrebbe quindi portare a una completa revisione dei calendari, sempre che si riesca a riprendere quest’anno, allo spostamento di molte gare e quindi anche della prova comasca, il cui elenco iscritti sarò definito dalle classifiche delle singole zone di Coppa in cui è stata divisa l’Italia.

Peraltro – ma per ora si parla sempre a livello teorico – è stata ipotizzata come data per la disputa del Giro di Lombardia, “classica-monumento” del ciclismo, proprio quella del 7 novembre. Ipotizzando, come probabile, una conclusione a Como di questa corsa, per ragioni di ordine pubblico e per l’utilizzo delle stesse strade, le due manifestazioni non possono essere compatibili. Anche su questo fronte, poi, andranno fatte valutazioni con grande attenzione.