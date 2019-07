Mountain bike cross country, i fratelli Seminara in lotta per lo scudetto 2019

Trasferta tricolore, domani a Chies d’Alpago, in provincia di Belluno, per i fratelli Alessio e Andrea Seminara. I due comaschi parteciperanno infatti alla gara di campionato italiano di cross country, in pratica le prove su circuiti sterrati riservate alla mountain bike.

Decisamente particolare la squadra di Alessio (30 anni) e Andrea (24): i due, appoggiati dal loro padre, tre anni fa hanno deciso di costituire un team autonomo, praticamente familiare, che si chiama appunto “Seminara Brothers”. Ne fanno parte soltanto i due fratelli e non sono previsti altri tesserati.

Una scelta particolare per un sodalizio per così dire “ristretto” ma che nel tempo ha ottenuto successi e soddisfazioni. Anche le ultime uscite in vista della prova tricolore a Chies d’Alpago sono state positive. La più recente è stata lo scorso fine settimana a Parone di Varallo Sesia (Vercelli) in una competizione nel circuito Prealpi Cup Mtb dell’Acsi.

Andrea ha concluso al secondo posto mentre Alessio si è piazzato sesto assoluto, vincendo in ogni caso nella categoria Senior 1.

Pochi giorni prima in Liguria, a Diano Castello, Alessio – tra l’altro premiato per la partenza più veloce – si era piazzato terzo sia in gara, sia tra i Master 1, mentre il fratello, dopo una prestazione di vertice, è stato rallentato nel finale per un guasto al cambio.