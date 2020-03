Nasce da mamma positiva, segno speranza

(ANSA) – CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 18 MAR – Un parto naturale per una paziente Covid-19 nell’ospedale di Civitanova Marche, "raro anche a livello internazionale": ieri un’anconetana di 37 anni, positiva al coronavirus, ha dato alla luce Eva, 3,2 kg, grazie all’equipe del reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto dal dott. Filiberto Di Prospero. La struttura è punto di riferimento regionale per maternità Covid. "La donna sta molto bene – spiega il primario – è stabile e non ha bisogno di assistenza respiratoria. Anche la piccola sta bene". "In un quadro virale di polmonite siamo riusciti a portare a termine un parto spontaneo. E’ un’esperienza positiva. Una bella notizia per la regione in un momento di notizie tristi: possiamo farcela". "Mi hanno chiamato anche da Turchia e Inghilterra…", riferisce: "collaboriamo con l’Iss in un protocollo di indagine e monitoraggio". L’assistenza a ogni paziente "contribuisce allo studio delle gravidanze in tali condizioni e fornisce dati anche ad un data base internazionale".