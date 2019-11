Nasce l’Associazione Emiliano Mondonico nel ricordo dell’indimenticato allenatore scomparso nel 2018

Una associazione per tenere vivo il ricordo e i sogni di Emiliano Mondonico, il mister scomparso nel mese di marzo del 2018. Questa mattina a Milano, alla Regione Lombardia, la presentazione dell’iniziativa dedicata all’allenatore di molte squadre italiane, compreso il Como, che guidò in serie A nella stagione 1986-1987. Presidente del nuovo sodalizio è la figlia di Emiliano, Clara Mondonico. Tra le iniziative in memoria dell’indimenticato allenatore, un torneo di calcio giovanile e un premio sportivo.

