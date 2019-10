Nei supermercati elvetici in vendita larve, grilli e cavallette

Spuntini a base di insetti e larve con la bandiera rossocrociata. Un tempo la gita oltre frontiera era motivata dal desiderio di acquistare beni voluttuari come cioccolata e sigarette o per ingentilire i primi piatti domestici con i mitici dadi di pollo e di manzo.

Ma i tempi sono cambiati. La cucina si è globalizzata, i palati si sono addestrati ad altri gusti. A volte esotici. A volte considerati tuttora ripugnanti. E mentre molti svizzeri continuano a venire nel Comasco a fare incetta delle tradizionali bistecche che trovano molto più convenienti di quelle offerte in patria, la catena elvetica Migros propone accanto allo svizzerissimo formaggio con i buchi anche larve di tenebrione, grilli e cavallette perfettamente essiccati. Cibi che non sono stravaganze da film horror per più di due miliardi di persone nel mondo. Tanti infatti i terrestri che se ne cibano sfruttandone l’elevato tenore di proteine, preziosi acidi grassi polinsaturi, sali minerali e vitamine.

Si tratta pure di un’alimentazione ecologicamente corretta, dato che l’allevamento di questi animali da pasto richiede meno foraggio, acqua e spazio ed emette minimi gas serra. Trenta grammi di larve di tenebrione essiccate costano, per la cronaca, 3.90 franchi. Venti grammi di grilli 4.90, quindici grammi di cavallette costano 6.90 franchi.

Sono in sacchetti richiudibili e sono in vendita in circa 180 filiali. Gli insetti possono essere mangiati direttamente dalla confezione o in varie ricette dolci o salate. E si conservano per un anno senza refrigerazione.