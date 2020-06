Nel Comasco 8 nuovi tamponi positivi, 1 a Lecco e 1 a Varese

Nuova giornata con basso numero di nuovi tamponi positivi in provincia di Como, 8 quelli registrati da Regione Lombardia e diffusi in serata. Uno di questi è di un residente nel capoluogo, 3 tra residenti a Dongo. Non si dovrebbe trattare quindi dei senzatetto trovati positivi tra gli ospiti del dormitorio di via Cosenz. Per quanto riguarda la situazione regionale, i nuovi casi sono 170. Ben 53 provengono dai test sierologici effettuati nel corso della campagna regionale a Bergamo, 84 sono i “debolmente positivo”. Leggermente più alta dei giorni scorsi la percentuale di incidenza dei positivi in rapporto ai tamponi giornalieri, all’1,7%. In tutta la regione sono stati effettuati 9.832 tamponi. Il numero dei positivi su scala regionale è calato di 235 persone in un giorno e si attesta a 11.992. Per quanto riguarda le altre province, Milano ha avuto 28 contagi, Lecco e Varese 1, Monza e Brianza 4, Sondrio 6, Bergamo 79, anche per la campagna dei sierologici, Brescia 24, Cremona e Mantova 6, Pavia 5 e Lodi 1. I guariti o dimessi sono 383, 48 pazienti restano in terapia intensiva e 622 negli altri reparti ospedalieri (-70), 22 i decessi della giornata.