Nemmeno Bruno Vespa è al sicuro: i suoi “5 Minuti” nelle mani di un collega | È già arrivata la richiesta ufficiale ai vertici della rete

Nemmeno Bruno Vespa può dirsi al sicuro in casa della Rai: un noto collega potrebbe prendere il suo posto al timone di “5 Minuti”.

Il mondo della televisione è fatto così: oggi sei sulla cresta dell’onda, domani sei alla ricerca del tuo posto. Prima si guardava a questa possibilità per quelli che vengono considerati dei nomi minori. Poi ci sono i volti storici che vengono sempre considerati come intoccabili.

In realtà anche loro rischiano ogni giorno il posto e quanto sta accadendo intorno al conduttore e giornalista Bruno Vespa ne è la prova. Il conduttore è finito al centro di alcune dinamiche televisive nei mesi scorsi ed a quanto pare non è finita qui.

Di recente infatti un suo collega ha parlato del giornalista e della possibilità di prendere il suo posto al timone del programma “5 Minuti”. Una richiesta che a quanto pare è arrivata anche ai vertici della rete televisiva Rai.

Bruno Vespa, il suo posto in bilico

Nei mesi scorsi si è parlato spesso di Bruno Vespa e non solo per alcune sue dichiarazioni. Basti pensare al caso recente con il giornalista che ha avuto da ridire e non poco sulla decisione di Jannik Sinner di rinunciare alla convocazione della Nazionale italiana per la Coppa Davis. Di Vespa si è parlato anche in merito alle ultime sulle questioni di programmazione in casa della Rai.

Ad essere finito nell’occhio del ciclone è stato il suo format dal titolo “5 Minuti”, in onda subito dopo l’edizione serale del Tg1 e prima dell’appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino. Proprio per aiutare gli ascolti di questo format, il suo è partito con un leggero ritardo sulla tabella di marcia. Ma a quanto pare non è finita qui perché adesso ci sarebbe un secondo conduttore pronto a stravolgere gli equilibri di Vespa e si tratta di un collega amatissimo ossia Fiorello.

La proposta per la Rai

Il conduttore ha di recente fatto il suo ritorno con il format La Pennicanza, realizzato in coppia con Fabrizio Biggio ed in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30 su Rai Radio 2. Come riportato da dilei.it, i due conduttori in un recente appuntamento hanno anche parlato di un loro sogno ossia il ritorno in tv con uno speciale appuntamento di domenica ma in una fascia già occupata.

Quindi i due hanno lanciato un vero e proprio appello: “Vorremmo tornare su Rai1 per fare il nostro mini-varietà, sempre di domenica, sempre dopo il TG1… ma il 9 novembre. Abbiamo ancora tempo per convincere Bruno Vespa!“. I due hanno quindi un piano ben preciso e chissà cosa accadrà adesso al loro collega storico.