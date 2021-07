Nessun decesso in Lombardia e 3 casi nel Comasco

Nessun decesso in Lombardia e 3 positivi oggi in provincia di Como. I dati della diffusione del contagio si basano, come di consueto dopo il weekend, su un ridotto numero di tamponi. Sono 9.044 quelli eseguiti in tutta la Lombardia che hanno registrato 51 nuovi casi positivi. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (44), mentre scendono i ricoveri nei reparti Covid non intensivi: sono 164 (-31 rispetto all’ultima rilevazione).