Niente perizia sulla mente di Ridha Mahmoudi. «È in grado di capire la portata di quello che ha fatto»

Non ci sarà una perizia psichiatrica sulla mente di Ridha Mahmoudi, il tunisino accusato dell’omicidio di don Roberto Malgesini.

L’ha deciso ieri pomeriggio la Corte d’Assise di Como, respingendo l’istanza che era stata avanzata dall’avvocato della difesa. L’imputato, dunque, era capace di intendere e di volere al momento di compiere il delitto, come sancito dalla consulenza fatta nel corso delle indagini. Un passaggio fondamentale, in quello che era il vero snodo del processo.

L’istruttoria è stata quindi chiusa e l’udienza rinviata al 28 ottobre, quando a prendere la parola per chiedere la condanna sarà il pubblico ministero Massimo Astori. Il tunisino rischia la pena dell’ergastolo, ipotesi – dopo il rigetto dell’istanza di ieri – tutt’altro che remota.

L’epilogo dell’udienza è arrivato al termine di una giornata “calda” per gli accesi scambi di battute tra il pm e l’avvocato Sonia Bova, tutti imperniati attorno alla testimonianza del consulente psichiatra Nicola Molteni, incaricato dalla Procura di analizzare la mente dell’accusato. «Ridha Mahmoudi è una persona perfettamente in grado di capire la portata di quello che ha fatto – ha testimoniato in aula il consulente – Io ho valutato per lui la piena imputabilità in quanto il reato commesso non è stato inficiato da problemi psichiatrici».

«Siamo di fronte a una persona caratterizzata da antisocialità – ha proseguito Molteni – La sua visione del mondo è caratterizzata da valori diversi dai nostri, ma questi soggetti stanno nel mondo e sanno quello fanno». Il ragionamento di Mahmoudi, secondo Molteni, ruotava attorno al “tu mi devi tutto e se non mi dai tutto io ti aggredisco”, «accettando anche tutte le conseguenze del caso. Anche il memoriale che ha redatto, riportando i presunti torti, va in questa direzione ma non è genuino. Il suo presupposto era: “Dovrò diventare aggressore altrimenti sarò vittima e verrò espulso”. L’assenza di rimorso è in linea con il quadro dell’imputato». In conclusione, per il consulente, Ridha «stava recitando il ruolo di una vittima delle istituzioni», ma era allo stesso tempo una «persona ben presente, senza problemi nel campo della coscienza, della memoria, lineare da un punto di vista cognitivo». Dunque capace di intendere al momento in cui uccideva don Roberto.

Un quadro sovrapponibile a quello che era stato fatto in carcere dalle dottoresse del Bassone poco dopo l’arresto, che avevano parlato di una persona – il 18 settembre 2020 – «non delirante, lucida, vigile» per cui «non era necessario l’intervento farmacologico», ed anche questo suo sentirsi vittima delle istituzioni «non delineava franche situazioni deliranti».

Ridha ieri ha anche accettato di farsi esaminare, rispondendo solo in parte alle domande del pubblico ministero. L’esordio non è stato dei migliori, con il continuo «non ricordo» per quanto riguarda i fatti del 15 settembre 2020, per arrivare addirittura ad affermate l’insostenibile: «non conoscevo don Roberto». L’esame condotto con scaltrezza dal pm Astori, ha però permesso di ribaltare il quadro. La pubblica accusa è partita da lontano, facendo raccontare all’imputato la sua storia in Italia di cui il tunisino ricordava tutto, persino il giorno del suo arrivo nella penisola. «Era un sabato, il 19 settembre 1992, quando arrivai a Palermo in aereo. Ero regolare, ho fatto tutti i lavori. In Sicilia non rimani mai senza lavoro se vuoi». Poi il racconto dell’operazione agli occhi («il 31 maggio 2020 a Livorno»), l’arrivo a Como («perché a Palermo fa troppo caldo, a Como invece piove sempre»), il matrimonio («l’8 maggio 2003»), una visita oculistica in Svizzera («il 31 maggio 2005), il lavoro in una casa di riposo lariana («iniziai il 4 giugno del 2014»), il primo arresto («il 14 giugno 2014») tutto ricordato e raccontato con una precisione estrema. Tranne che il 15 settembre 2020. «Lei però ricorda tutte le date tranne quel giorno», ha attaccato a questo punto il pm. Disarmante, ma lucida, la replica: «Voi avete insegnato agli stranieri a dire le bugie».

E alla fine, per rispondere alla domanda «chi l’ha tradito?», ecco spuntare anche il nome di don Roberto, nonostante poco prima avesse detto di non conoscerlo: «È un peccatore davanti al signore, non si trova in Paradiso». «Si riferisce a don Roberto?», replica il pm. «Non commento – sono le ultime parole dell’imputato – non può una storia finire così…».