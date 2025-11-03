Non spendere più soldi per l’asciugatrice: la funzione è già presente nella lavatrice che hai a casa | Si attiva girando questa manopola

Un problema delle famiglie italiane riguarda il consumo di energia elettrica ma c’è un modo per risparmiare quando fai il bucato.

Le famiglie italiane si trovano spesso a dover gestire un problema di costi, soprattutto quando parliamo di bollette. Tutto in casa consuma: dalla semplice tv che resta accesa, fino al frigo in funzione per tenere al sicuro gli alimenti.

Alcuni costi sono inevitabili, come nel caso del frigo, mentre altri sono più semplici da controllare. Nel dettaglio stiamo parlando degli elettrodomestici utili per fare il bucato. Ci sono infatti alcune strategie che, messe in atto correttamente, dimezzano la bolletta.

Parliamo quindi nel dettaglio della lavatrice e della asciugatrice. La prima è davvero indispensabile perché mettersi a lavare tutto a mano è difficile visto che porta via tanto tempo. Per quanto riguarda l’asciugatrice, esiste un sistema ingegnoso che permette a tutti di eliminarla dalle spese.

Un problema con il bucato

In estate non abbiamo il problema dei panni stesi perché il sole permette al bucato di asciugarsi in tempo record, anche nel giro di poche ore. In inverno il discorso è opposto. Non solo l’assenza di sole e le giornate di pioggia, ma anche lo stesso materiale con cui sono fatti gli indumenti rendono la situazione complicata. Felpe, maglioni, pantaloni doppi restano stesi anche per giorni prima di asciugarsi e spesso non hanno un bellissimo odore.

Per questo in molte famiglie ha conquistato il suo posto d’onore anche l’asciugatrice. Questa, come suggerisce il nome, serve per asciugare il bucato in pochissimo tempo. Una funzione importante, ma che consuma tanta energia elettrica. Ma se vi dicessimo che anche la lavatrice ha una funzione simile? Si nasconde in una semplice manopola.

Come usare al meglio la lavatrice

La gamma di elettrodomestici che abbiamo in casa è infinita. Ne abbiamo uno per ogni esigenza, ma spesso non sappiamo davvero come si possono usare al meglio. Ci sono spesso funzionalità che nemmeno conosciamo e anche la lavatrice ne ha di molte. Non parliamo solo di lavaggi con funzione Eco oppure rapido, ma parliamo di funzioni che ci permettono di tenere spenti altri elettrodomestici.

Dicevamo appunto dell’asciugatrice. Questa infatti non serve se quando facciamo la lavatrice, decidiamo di azionare il tasto della centrifuga per ben due volte. Una doppia centrifuga permette alla lavatrice di eliminare tutta l’acqua in eccesso così il bucato risulterà meno bagnato, più leggero e si asciugherà nella metà del tempo anche in inverno.