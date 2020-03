Nuoro, 100 tamponi a medici e infermieri

(ANSA) – NUORO, 12 MAR – Cento operatori sanitari dell’ ospedale San Francesco di Nuoro stanno eseguendo in queste ore il tampone per verificare la positività o meno al coronavirus. Il risultato è atteso in serata. Un test a tappeto autorizzato dall’assessorato regionale alla Sanità in un ospedale che vede la maggior concentrazione di contagi: 15 tra medici e infermieri su 38 finora accertati in Sardegna. I tamponi serviranno a fare chiarezza sulla dimensione della diffusione del virus al San Francesco. Se la situazione dovesse precipitare, la Regione ha pronto un piano B: chiusura del presidio e allestimento di un ospedale da campo già autorizzato dal Ministero della Difesa. "I medici e gli infermieri sottoposti in queste ore a tampone erano tutti in quarantena da giorni, quindi già messi in sicurezza nelle loro case – spiega all’ANSA l’assessore della Sanità Mario Nieddu – Dall’esito dei test si capirà se l’attività del San Francesco può proseguire oppure se è meglio chiudere e attrezzarsi diversamente.