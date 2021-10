Nuovo libro su Plinio il Vecchio

Esce in libreria …E il giorno si fece polvere, il racconto, un po’ storia un po’ fantasia, delle ultime ore di Gaio Plinio Secondo, o Plinio il Vecchio come lo conosciamo oggi. Dice l’autore Franco Cavalleri: “È la sera del 24 ottobre del 79 d.C., e seduto sulla sua sedia da Ammiraglio, Gaio Plinio Secondo osserva, lontano, il Monte Vesuvio. Da qualche giorno, nubi grigie e polverose escono dalla sua cima, tremolii ora deboli e ora forti scuotono la terra tutto intorno, arrivando fino a Capo Miseno, dove è di stanza la flotta imperiale di cui lui è Comandante. Uno spettacolo irrinunciabile, per uno studioso come Plinio. Tanto da farlo tornare da Roma, dove era andato per sbrigare affari urgenti, di corsa. Non sa, non può sapere, che quella sarà la sua ultima notte, che lo spettacolo che lo sta tanto affascinando segnerà anche la sua fine. Lo consegnerà alla Storia, al Mito. Da allora, da quel 24-25 ottobre, assurgerà a simbolo dell’Uomo di Scienza. Tanto da essere considerato tra i personaggi che maggiormente hanno influenzato lo sviluppo della civiltà occidentale”.

“L’anno prossimo, 2022, entreremo nel periodo del Bimillenario, dei Duemila anni dalla sua nascita, avvenuta tra il 22 ed il 23 d.C.: …E il giorno si fece polvere vuole essere un omaggio al grande storico e scienziato e uno stimolo – dice Cavalleri – affinchè altri si uniscano a celebrare il nostro illustre concittadino. Un invito condiviso e rilanciato dalla Società Archeologica Comense, che per mano del suo Segretario Arch. Enrico Colombo ha vergato una introduzione al racconto. Le pagine di …E il giorno si fece polvere si basano su dati storici, ricavati dagli scritti di un grande studioso della storia comasca come Giorgio Luraschi. È leggendo i suoi libri, le sue ricerche, che Plinio il Vecchio è passato da personaggio storico a persona, ed è stato possibile costruire vicende sicuramente di fantasia, ma altrettanto sicuramente verosimili, e che servono a raccontare la Storia in maniera scorrevole, leggera. Affascinante. Adatta a tutti”.

…E il giorno si fece polvere è disponibile su Amazon (https://tinyurl.com/plinio2000) e presso Nonsololibri, via Cadorna 5, Como.