Oggi in Lombardia 412 casi, tasso allo 0,2%

Resta stabile la curva dei contagi in Lombardia: 412 i nuovi positivi riscontrati nel bollettino di oggi del Ministero della Salute per un tasso allo 0,2%. Praticamente più che raddoppiato il numero dei tamponi: ben 146.018 i test effettuati. Nonostante un così alto numero di tamponi, dovuti alla necessità, per chi non ha il green pass, di poterlo scaricare a fronte di una negatività accertata al coronavirus, il tasso di positività resta basso e si attesta come detto sullo 0,2%.

Il report quotidiano della Regione fotografa una situazione tranquilla anche negli ospedali, dove continua ad esservi un numero stabile di ricoveri nelle terapie intensive (sono 53 le persone in cura, una in più rispetto all’ultima rilevazione), negli altri reparti invece si trovano 283 pazienti, cinque in meno rispetto al bollettino di ieri.

Purtroppo si contano 7 ulteriori decessi. Sale così a 34.126 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia in Lombardia.

Per quanto riguarda il Comasco, resta basso il numero di nuovi casi. I 18 di oggi portano il totale complessivo a 62.478. C’è stato purtroppo un nuovo decesso sul Lario con il numero delle vittime che sale a 2.303.

In Canton Ticino

Sono 18 le persone risultate positive al Coronavirus in Canton Ticino secondo il bollettino di oggi dell’Ufficio del medico cantonale. Non si registrano nuovi decessi. Stabile la situazione nelle strutture ospedaliere ticinesi con sette pazienti ricoverati, di cui uno nel reparto di terapie intensiva.