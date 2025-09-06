Ogni volta che torno dalle ferie, faccio una settimana di questa dieta | Dimagrisco 7kg ma mi sfondo di cibo

Se durante le ferie hai guadagnato qualche chiletto in più, niente panico. Prova questa dieta: è apposita per il rientro, e ti sgonfierà senza farti patire la fame.

Alzi la mano chi non ha esagerato, almeno in qualche occasione, durante le recenti vacanze estive. D’altronde, come rinunciare agli aperitivi con vista mare, magari accompagnati da stuzzichini golosi, dalle patatine alle olive ascolane?

Oppure a una bella coppa di gelato, con tanto di panna montata, topping e granella di nocciole? O, ancora, a ricche cene al ristorante, dove l’unico ospite sgradito è il pensiero della bilancia?

Tranquilli: siamo praticamente un battaglione. D’altro canto, rinunciare ai piacevoli della tavola proprio durante le ferie rappresenterebbe un autentico smacco all’umore, e non c’è prova costume che tenga.

Al momento del rientro, però, si ritorna a fare i conti con lo specchio, e spesso l’immagine che esso ci restituisce non è propriamente quella che desidereremmo avere sotto agli occhi. Un po’ di pancetta, qualche rotondità più pronunciata sulle cosce, e magari persino un accenno di doppio mento… Ma niente allarmismi: per ritornare in forma perfetta non è necessario sottoporsi a diete drastiche e all’insegna delle rinunce. Provare per credere.

Di nuovo (e velocemente) in forma con le dieta del rientro

Come anticipato, Settembre è quel mese in cui il costume piange nel cassetto, mentre la bilancia sembra guardarci torva dal suo angolino in bagno, colma di giudizio. La buona notizia, però, è che tornare in forma non significa punirsi con tristi insalatine o digiuni medievali.

La parola d’ordine è leggerezza, sì, ma con gusto e senza rinunce. Ecco quindi una dieta post-ferie adatta praticamente a tutti, e che non vi farà rimpiangere le abbuffate nei fast-food. Il segreto è puntare su pesce fresco e verdure di stagione, alimenti che saziano, depurano e fanno bene tanto all’organismo quanto all’umore. Il salmone, ad esempio, è un alleato perfetto: ricco di Omega 3, proteine nobili e grassi buoni, esso aiuta a combattere la ritenzione idrica e regala un power-up al metabolismo. Ma se il portafoglio piange, ci sono anche alternative più economiche: via libera allo sgombro, alle sardine, all’orata e al nasello, tutti protagonisti del banco pesce a Settembre. Basterà incrementarne il consumo, abbinandoli a verdure come zucchine, peperoni, melanzane, finocchi e cicoria, e sazierete l’appetito senza rinunciare al gusto, meglio ancora se prediligete la cottura al vapore o alla griglia, condendo il tutto con un filo di olio EVO.

Altri trucchi per ritrovare la linea in pochi giorni

Mai saltare i pasti: a colazione, puntate su yogurt e frutta fresca, a pranzo su pesce e verdure. Per la cena, andate sul leggero, prediligendo insalate croccanti e tortini di verdure, accompagnandoli a piacere con crema di ricotta o salse allo yogurt magro. Se i carboidrati sono la vostra passione, provate il pane integrale tostato, oppure il cous cous.

Per concludere in bellezza, un’aromatica tisana al finocchio e allo zenzero apporterà all’organismo numerosi benefici, a partire dall’effetto digestivo e drenante. In questo modo, i pasti diventano autentici (ma deliziosi) rituali detox, e in pochi giorni la bilancia tornerà a sorridervi!