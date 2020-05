Ok Puglia a sport individuali all’aperto

(ANSA) – BARI, 06 MAG – Via libera in Puglia da oggi e sino al 17 maggio a tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta, come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili. Con una nuova ordinanza emanata oggi, il presidente della Regione Puglia ha autorizzato anche l’attività dei centri di addestramento di animali, e la manutenzione di camper e roulotte.