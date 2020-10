Open d’Italia, Canter inarrestabile, sorpresa McGowan

(ANSA) – POZZOLENGO (BRESCIA) 23 OTT – Inarrestabile. Non ci sono altri aggettivi per la performance mostrata fin qui all’Open d’Italia da Laurie Canter. Dopo la partenza con record di ieri il player britannico, allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia), ha iniziato il secondo round realizzando 3 birdie (consecutivi, dalla 2 alla 4) nelle prime cinque buche giocate. Ma in Lombardia brilla anche un altro giocatore inglese, Ross McGowan, autore fin qui del miglior score di giornata (per lui parziale di 64, -8 su un totale di 130, -14 colpi). Buon giro pure per Bernd Wiesberger. L’austriaco, campione in carica, ha chiuso la seconda manche con un 68 (-4). Ma ora è il turno degli azzurri più attesi. Renato Paratore, chiamato alla rimonta, alla terza buca odierna ha firmato un birdie e punta a riportarsi sotto. Al suo fianco, con Lee Westwood, anche il tedesco Martin Kaymer, protagonista di due birdie nelle prime 3 "hole" giocate. (ANSA).