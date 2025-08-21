Ormai tutti la chiamano la DISNEYLAND d’acqua italiana | Si trova al Sud Italia ed è un qualcosa di spettacolare

A pochi minuti dal centro di Avellino, c’è un luogo che riesce a unire sport, relax, divertimento e socialità in un solo spazio: il Country Sport.

Basta varcare l’ingresso per capire che non si tratta del classico centro sportivo. Qui tutto è pensato per offrire un’esperienza completa, che va ben oltre l’attività fisica. Che tu sia un amante del nuoto, del fitness, del calcio o semplicemente alla ricerca di un posto tranquillo dove trascorrere del tempo in famiglia, questo è uno di quei posti in cui ci si sente subito a proprio agio.

La struttura è grande, curata e immersa nel verde, il che rende piacevole anche solo camminare tra un’attività e l’altra. Chi ama l’acqua ha davvero l’imbarazzo della scelta: piscine coperte e scoperte, corsi di nuoto per adulti e bambini, lezioni di acquafitness e perfino idrokinesiterapia. Anche durante l’inverno, grazie agli ambienti riscaldati, si può continuare a nuotare e mantenersi in forma senza rinunciare al comfort.

Per chi invece preferisce l’allenamento a terra, la palestra è un piccolo paradiso del movimento. È molto ampia, ben attrezzata e suddivisa in più sale dove si svolgono corsi di ogni tipo: dal pilates allo spinning, dal TRX al body reset. Gli istruttori sono competenti e disponibili, e ci sono anche pacchetti dedicati alle famiglie, per permettere a tutti di partecipare senza pensieri.

Ma non finisce qui. Il Country Sport è anche un vero punto di riferimento per gli sport di squadra: campi da calcio, sia coperti che all’aperto, campi da tennis, beach volley, basket, e persino un palazzetto con tribune che può ospitare oltre 300 persone. La scuola calcio, ad esempio, conta più di 200 ragazzi e non punta solo all’agonismo, ma a trasmettere i valori dello sport in modo sano, equilibrato, con grande attenzione alla crescita individuale.

Una trasformazione epocale

Durante l’estate, poi, la struttura si trasforma in qualcosa di ancora più vivace. Le piscine esterne diventano un piccolo centro balneare, con il bar tropicale a bordo vasca, la musica dei DJ, le aree relax e le zone per i più piccoli, come l’Acqua Splash, un’area giochi acquatici colorata e sicura.

L’atmosfera è allegra, spensierata, e non è raro vedere famiglie intere passare qui intere giornate, tra un tuffo, un panino e un po’ di sole.

Un lato ludico e uno formale

Infine, c’è anche un lato più formale e professionale che sorprende. Il Country Sport ospita eventi aziendali, feste, convegni, grazie a sale congressi moderne, ristoranti interni e persino un residence che può accogliere fino a 70 persone. È tutto organizzato con grande attenzione, e si percepisce una gestione seria ma accogliente, che punta a far sentire ogni ospite al centro.

Insomma, il Country Sport Avellino è molto più di un centro sportivo. È un punto d’incontro, un luogo dove si viene per allenarsi ma anche per rilassarsi, per socializzare, per crescere. È uno di quei posti che, una volta scoperti, diventano facilmente parte della propria routine.