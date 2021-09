Orsenigo: «Da Como impossibile prenotare in via Napoleona»

«Tra una manciata di giorni inizieranno le scuole, ma da due settimane l’hub di riferimento di Como, Villa Erba, è stato chiuso. Chiunque voglia vaccinarsi a Como e dintorni, quindi anche gli studenti che nelle altre regioni di Italia a dire il vero non necessitano nemmeno di prenotazione, dovrebbe essere indirizzato verso gli ambulatori di via Napoleona. Peccato però, che accedendo dalla piattaforma di Regione Lombardia, da giorni l’unico hub disponibile risulta essere Lariofiere a Erba».



La segnalazione arriva dal consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, che aggiunge: «Fare chiarezza e semplificare le procedure, in questo momento è quanto mai importante».

Non si è fatta attendere la risposta di Asst Lariana che ieri ha precisato: «Quotidianamente per gli hub di propria competenza, via Napoleona a Como e Lariofiere ad Erba, il sistema rileva prenotazioni di prime dosi per tutte le fasce di età, studenti compresi. La disponibilità di appuntamenti è garantita in 24/48 ore in entrambi gli hub. In particolare per la fascia 12-19 anni, nella settimana dal 24 agosto al 2 settembre nella provincia di Como risultano complessivamente prenotati 1926 ragazzi: a Lariofiere ad Erba 690, in via Napoleona 504, a Lurate Caccivio 418, a Mariano Comense 246, a Gravedona 68».



«Quanto dichiara l’Asst Lariana non esclude quanto evidenziato nella mia precedente nota – ha ribattuto ieri in serata Angelo Orsenigo allegando alla nota anche una immagine in cui, effettivamente, risultano solo prenotazioni a Lariofiere a Erba se ci si collega da Como città.

«È evidentemente una falla del sistema tecnologico, che tra l’altro accetta prenotazioni anche per chi non ha ancora 12 anni compiuti. Provare per credere e magari correggere», conclude Orsenigo.