Pallacanestro Cantù al giro di boa | Dopo il saluto di Baldi Rossi è il momento di trovare un nuovo capitano

La pallacanestro canturina deve vedere incoronato un nuovo leader. Due sono i i canditati, entrambi solidi e motivati.

L’ex capitano Filippo Baldi Rossi ha lasciato un vuoto che può essere colmato solo da due persone : Riccardo Moraschini e Andrea De Nicolao.

Da quanto si rumoreggia, la fascia di capitano è contesa proprio tra questi due giocatori incredibilmente carichi di carisma che sono agguerriti e pronti ad affrontare il nuovo campionato.

La Pallacanestro Cantù è ancora una delle squadre più titolate d’Italia e il profondo desiderio di ripartire alla grande in campionato è palpabile. La squadra per rinforzarsi ha anche sottoscritto un accordo annuale con l’atleta Xavier Tyron Sneed.

Lui stesso ha affermato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di un club storico come Cantù. Torno in Italia per la mia seconda esperienza in Serie A e non vedo l’ora di giocare con i miei nuovi compagni e vivere l’atmosfera creata dai nostri tifosi durante le partite… Ci aspetta una stagione emozionante e sono pronto per scendere in campo, tra poco si comincia!”.

I due papabili capitani

I due potenziali leader sono delle eccellenze, entrambi classe 1991 hanno qualità e prestazioni tecniche e fisiche di livello. Riccardo Moraschini è una guardia/ala, molto duttile, capace di coprire più ruoli. Con la sua abilità può tranquillamente coprire ruoli sia in attacco che in difesa. Ha giocato in diverse squadre italiane, ha vinto il premio come miglior italiano della Serie A (2018‑19), ha disputato l’Eurolega con Milano, e prima di Cantù era a Venezia. Ha esperienza anche nella Nazionale azzurra.

Anche Andrea De Nicolao è un professionista senza pari. E’ un playmaker e predilige mettere in ritmo i compagni, ha un tiro affidabile e spiccate capacità difensive. ha giocato per Treviso, Varese, Scaligera Verona (dove ha vinto la Coppa Italia A2 e fu miglior assistman della categoria), Reggiana e poi Venezia, dove ha conquistato trofei importanti, tra cui uno scudetto. Dal 2024 è a Cantù con un contratto pluriennale.

Perché sono loro i candidati?

Avere la fascia di capitano è una responsabilità importante, pertanto occorre, come per ogni sport, una persona forte che sia in grado di essere il collante della squadra e il ponte con il mister.

Entrambi portano carisma e esperienza e questi, oltre alla loro innegabile bravura in campo, sono le qualità più importanti per un capitano. Moraschini è sicuramente il più presente e competitivo in maglia biancoblù. Tuttavia, De Nicolao è già stato capitano a Venezia, con grande leadership nel ruolo di regista.