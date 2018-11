Panettone in festa a Lariofiere. La kermesse ideata dal gastronomo Davide Paolini

Sabato prossimo, 1° dicembre, e domenica 2 dicembre al centro espositivo Lariofiere in viale Resegone a Erba andrà in scena la kermesse “Non solo Panettone” dedicata al mercato artigianale della pasticceria di qualità. L’iniziativa è nata da un’idea del noto gastronomo Davide Paolini, esperto e appassionato di panettone, con il supporto del gruppo di lavoro “Gastronauta”. In scena anche varianti insolite del dolce natalizio: dal panettone col pistacchio dalla Sicilia a quello con la birra. Orari: sabato 16-22, domenica 10-19. Ingresso libero.