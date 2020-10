Partita Como-Pergolettese e Centomiglia del Lario, divieti di sosta in zona stadio

La serie C torna in campo domani con la sesta giornata di campionato, un turno infrasettimanale. Tutti in campo tranne il Como e la Pergolettese.

Il derby lombardo, infatti, è stato spostato a giovedì dopo il rinvio di 24 ore, domenica scorsa, della sfida di Lucca, a causa della positività al Coronavirus di un giocatore dei rossoneri toscani.

La partita Como-Pergolettese si svolgerà dunque giovedì 22 ottobre, alle ore 17.30 allo stadio Sinigaglia. La disputa del match comporta anche una serie di provvedimenti che riguardano la viabilità attorno all’impianto.

Dalle ore 12.30 di giovedì e fino al termine della sfida (tra le 19.30 e le 20) sarà in vigore il divieto di sosta sulle strade intorno allo stadio (nello specifico, largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia tratto tra piazzale Somaini e viale Sinigaglia, viale Sinigaglia tratto tra viale Masia e largo Borgonovo).

Ma non soltanto. Da venerdì, infatti, si disputa la Centomiglia del Lario di motonautica, evento che ha la sua base sempre nella zona dello stadio e dei giardini a lago.

Per questa manifestazione a partire dalle 17 di giovedì e fino al termine dell’evento, domenica sera, sarà vietata la sosta lungo viale Puecher.

La Centomiglia del Lario numero 71 prende il via venerdì alle 12.30 con le prime prove libere nel percorso disegnato sul lago davanti alla città.

L’evento comprende una serie di gare; il momento clou sarà domenica alle ore 14.30, con la Centomiglia vera e propria, valida anche per Mondiale ed Europeo Endurance gruppo B e Offshore classe 3D.