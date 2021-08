Partite le vaccinazioni all’ex ospedale Sant’Anna

È entrato sabato in funzione il centro vaccinale in via Napoleona a Como, nell’area dell’ex ospedale, gestito dall’Asst Lariana.

Dopa la chiusura di Ferragosto dell’hub di Villa Erba a Cernobbio, le vaccinazioni sono state trasferite al Padiglione Negretti, l’edificio a destra del monoblocco entrando dall’ingresso principale di via Napoleona.



Il centro – che potrà somministrare fino a un massimo di 1.500 dosi al giorno – sarà operativo dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20, e affiancherà quello di Lariofiere a Erba.

Non è possibile accedere al padiglione con l’automobile. Per la sosta il parcheggio più vicino consigliato, è l’autosilo Valmulini, collegato direttamente con via Napoleona.



La campagna prevede che per gli over 60, il personale sanitario, scolastico e quello universitario sarà sempre possibile presentarsi direttamente nei centri vaccinali senza prenotazione.

Per tutte le altre categorie di cittadini, sarà necessario l’appuntamento sulla piattaforma dedicata di Regione Lombardia prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Per fissare una data della vaccinazione è sufficiente inserire nella pagina dedicata il proprio codice fiscale e il numero della tessera sanitaria e procedere con la prenotazione.

Per quanto riguarda i minorenni, dovranno aver compiuto il 12esimo anno d’età e dovranno essere accompagnati da un genitore oppure da un tutore legale che dovrà firmare il consenso davanti al medico.