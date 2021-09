Patelli: «Portiamo il Festival dell’Economia a Como»

«Il Festival dell’Economia di Trento è un’iniziativa di grande profilo che ha ricadute positive rilevantissime sulla città che lo ospita. È nato dall’idea di mettere a confronto gli economisti con il grande pubblico per rendere il loro linguaggio e le loro idee comprensibili a tutti ed ha portato a Trento 50 premi Nobel, ministri, ed esperti di fama mondiale. Due anni fa abbiamo avviato a Como un progetto sulle competenze di imprenditorialità sostenibile che oggi sono fondamentali nella formazione dei giovani. Dopo lo sfratto del Festival da parte della provincia di Trento, si è sicuramente aperta una opportunità e molte città si sono affrettate a offrire ospitalità. Credo che Como debba fare al più presto altrettanto, considerate anche le ambizioni a essere capitale della cultura».

La proposta arriva da Elisabetta Patelli, presidente onoraria Europa Verde Lombardia. «Invito pertanto tutte le Istituzioni – è la conclusione del messaggio arrivato ieri in redazione – a partire dall’Amministrazione provinciale e dal Comune di Como, dagli Enti territoriali e dalle fondazioni locali, a sostenere questa proposta. Credo che la candidatura della città di Como come ospite della manifestazione non possa che essere un segno di grande maturità e lungimiranza».