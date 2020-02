Pechino, coronavirus è curabile

(ANSA) – BERLINO, 15 FEB – "Il tasso di mortalità del Coronavirus è del 2,29% in Cina e dello 0,55% fuori. Questo dimostra che la malattia è curabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Monaco. Il ministro ha affermato che le possibilità di crescita non sono compromesse e che "la Cina uscirà da questa epidemia più forte" di prima e "diventerà un’economia più forte e sostenibile". Wang ha quindi sottolineato che "le accuse alla Cina sono bugie": "Negli Usa non si accetta il successo di un paese socialista, ma questo è ingiusto – ha proseguito -. I cinesi hanno il diritto di avere una vita migliore. La Cina va nella direzione di una modernizzazione. E noi non ci lasceremo fermare da nessuna potenza del mondo. Noi innoveremo il Paese".