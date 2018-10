Pendolari, treni e disagi: il Pd si affida di nuovo ai volantini

Torna di moda il vecchio volantinaggio politico.

Martedì prossimo, 23 ottobre, il Partito Democratico ha annunciato infatti un volantinaggio nelle stazioni ferroviarie lombarde per chiedere treni sicuri, efficienti e puntuali e per segnalare la mancanza di risposte della Regione ai problemi dei pendolari.

Il giorno scelto non è casuale: il 23 ottobre era previsto un consiglio regionale ad hoc sulla condizione del trasporto ferroviario in Lombardia. La riunione, su richiesta della giunta, è stata però rinviata al 13 novembre.

Il Pd sarà nelle stazioni sin dalle 7 del mattino.

«Negli ultimi mesi abbiamo visto un incidente terribile come quello di Pioltello e abbiamo visto evitare un incidente sulla Lecco-Milano solo per l’intervento di un macchinista, oltre a guasti alle linee e ai treni, cancellazioni di corse e innumerevoli ritardi – ha dichiarato il consigliere regionale Angelo Orsenigo – A fronte di tutto questo la Regione ha prima intrapreso trattative per cambiare la governance di Trenord, fino a pensare di archiviarla, per poi decidere di cambiare solo l’amministratore delegato. Non va meglio sui convogli, che sono in buona parte vecchi e usurati, e mentre tutto il resto d’Italia avrà treni nuovi, grazie agli investimenti degli anni scorsi, la Lombardia deve accontentarsi di una manciata di treni usati. Le cose, così, non vanno e la Regione non sta facendo nulla per migliorare davvero le condizioni del servizio ferroviario»-