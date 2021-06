Playoff di serie C: oggi alle 18 la partita decisiva fra Alessandria e Padova

Ultimo atto, oggi, per i playoff di serie C, che determineranno l’ultima squadra che nella prossima stagione giocherà nel campionato di serie B. Formazione che terrà compagnia a Como, Perugia e Ternana, che hanno vinto rispettivamente nei gironi A, B e C.

I riflettori sono puntati sullo stadio Moccagatta di Alessandria, dove alle 18 si confrontano i padroni di casa e il Padova. La prima sfida in terra veneta è stata all’insegna dell’equilibrio, visto che è terminata con il punteggio di 0-0.

Chi vincerà salirà dunque in B. In caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Sugli spalti sono stati ammessi mille spettatori (circa 200 raggiungeranno il Piemonte da Padova).

In vista del prossimo torneo Cadetto, è stato ufficializzato l’accordo tra il Parma e il portiere Gianluigi Buffon: il campione del mondo del 2006 chiuderà la carriera agonistica con la formazione che l’ha lanciato ad alti livelli. Altre due avversarie del Como hanno intanto annunciato i loro nuovi allenatori. Il Benevento sarà guidato da Fabio Caserta, mentre il Perugia ha scelto Massimiliano Alvini.