Pochi tamponi e pochissimi nuovi casi, ma altri 3 morti

Calano i contagi a Como, soltanto 4 nuovi tamponi positivi registrati nella giornata di ieri. Una dato comune a tutta la Lombardia, dove però abbastanza inspiegabilmente, diminuiscono, e di molto, anche gli esami processati. I nuovi positivi delle ultime 24 ore su scala regionale sono 84, il 2,5% in rapporto ai tamponi giornalieri fatti, ovvero 3.410. Neppure un terzo rispetto a quelli del giorno precedente. Un dato difficile da spiegare, questo. Negli ultimi due mesi vi sono state giornate con pochi tamponi, ma solitamente si trattava delle domeniche o comunque dei festivi.

La quota dei positivi rimane uguale, 20.224, e i lombardi che dall’inizio della pandemia hanno certamente contratto il Covid-19 sono 89.526.

Calano i guariti, che sono stati soltanto 55. Dati sempre confortanti arrivano dagli ospedali, dove continuano a diminuire i ricoverati: in terapia intensiva si trovano attualmente 125 pazienti, 6 in meno rispetto a mercoledì, mentre nei reparti non intensivi i malati Covid sono 2.954, con un calo di 41 ricoverati.

Il numero dei decessi è pari a quello registrato nella giornata di mercoledì, ovvero 29. La provincia di Como nelle ultime 24 ore ha dovuto pagare un tributo alto su questo fronte. Il conteggio dei defunti con il Coronavirus è salito a 611, ovvero 3 croci in più rispetto a mercoledì.

I lombardi che in questi mesi hanno perso la vita a causa del Coronavirus sono 16.201.

Calano i casi registrati in provincia di Como. Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono soltanto 4, uno dei quali nel capoluogo. Dall’inizio della pandemia, sono 3.894 i comaschi che hanno certamente contratto il virus.

Il dato dei contagi è in linea con quello delle altre province lombarde: in testa per numero di nuovi casi la provincia di Milano, dove si registrano 31 nuovi positivi, seguita da quella di Brescia, dove i contagi sono 20.