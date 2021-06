Prima dose, vaccinati 7 comaschi su 10. Attenzione alle truffe del “Green Pass”

La Lombardia è la prima regione d’Italia per somministrazioni giornaliere di vaccino, con un totale di 8 milioni e 720mila. La provincia che ha vaccinato più cittadini è Lecco, dove il 74% della popolazione ha ottenuto la prima dose. Como invece è la terza provincia per numero di persone vaccinate. Oltre 7 abitanti su 10 e cioè il 73,11% della popolazione ha ricevuto la prima dose mentre a concludere il ciclo vaccinale sono stati 158.141 cittadini. Le prime tre località in provincia di Como per numero di prime dosi sono Albese con Cassano, Alzate Brianza e Longone al Segrino.

Il green pass. Al momento è solo un’ipotesi, sulla quale però politici e scienziati sembrano convergere. Una sola dose di vaccino è poco efficace contro la variante Delta, quindi non si esclude la possibilità di rivedere le regole di rilascio del Green Pass che oggi può essere rilasciato dopo un tampone negativo, una guarigione da Covid o una sola dose di vaccino. Unica dose che pare si una scarsa difesa contro la variante Delta. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha paventato la possibilità di una rimodulazione del Green pass, che verrebbe rilasciato solo dopo la seconda dose. Intanto, la Polizia Postale ha lanciato un allarme: attenzione ai messaggi truffa su Whatsapp che chiedono dati bancari in cambio del rilascio della certificazione.