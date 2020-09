Prima vittoria tra le Elite: Marturano in ottima forma per il Giro Rosa Iccrea

Grande soddisfazione per la ciclista Elite comasca Greta Marturano, che si è imposta nell’ultima tappa, terminata ad Offida, del Giro delle Marche in Rosa. Per la 22enne di Mariano Comense l’ulteriore gioia di aver chiuso al sesto posto nella classifica generale della corsa. Un risultato che arriva a pochi giorni dall’inizio del Giro Rosa Iccrea, che scatta venerdì 11 settembre con la cronometro a squadre “Grosseto-Grosseto”.

La portacolori del team Top Girls-Fassa Bortolo si presenta al via della gara a tappe con i migliori auspici.

«Nella Marche – spiega Greta Marturano – l’obiettivo era valutare la condizione in vista del Giro Rosa Iccrea. Posso affermare che i riscontri siano stati positivi».

«La tappa vinta? È stata disputata su un percorso duro, in un circuito, con una salita molto impegnativa. Mi sentivo bene e ho ricevuto un grande aiuto dalle mie compagne di squadra, che hanno fatto di tutto per mettermi nella condizione di impormi. Non potevo non finalizzare con un successo il loro lavoro».

Per Greta Marturano è il primo successo in una gara da Elite. All’inizio dell’anno in Spagna aveva comunque già conquistato la maglia di miglior giovane alla Setmana Ciclistica Valenciana.