Primo giorno di saldi invernali, grande folla in centro a Como

Grande affluenza a Como per il primo giorno dei saldi invernali. Si è infatti aperta ieri la caccia ai prodotti scontati che proseguirà nei negozi fino al prossimo 3 marzo.

Un’attesa opportunità di risparmio soprattutto per gli acquisti di abbigliamento, accessori, profumeria e casalinghi. Tante occasioni per aggiudicarsi, a prezzi bassi, prodotti adocchiati durante le feste natalizie.

Esprime soddisfazione Graziano Monetti, direttore di Confcommercio Como: «Il primo giorno di sconti ha registrato un’ottima partenza, i magazzini dei negozi sono molto forniti e il consumatore avrà tantissima scelta e potrà fare ottimi affari».

Come ogni anno, il periodo dei saldi costituisce un banco di prova molto atteso per i negozianti, nella speranza che la campagna di sconti dia slancio all’economia locale in un territorio di sempre maggiore interesse turistico.

